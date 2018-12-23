التوظيف بالتعاقد سيمكن الاكاديميات من تقليص الاكتظاظ

هبة بريس - و م ع

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالداخلة، إن توظيف الأساتذة المتعاقدين سيمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تقليص معدلات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام.

وأكد أمزازي خلال زيارة لمركز للامتحانات بالداخلة احتضن مباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه العملية الهامة على الصعيد الوطني، الرامية إلى توظيف أساتذة بالتعاقد في أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ستمكن الأكاديميات من تقليص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الأقسام، مضيفا أن الأمر يتعلق بمسار انطلق منذ ثلاث سنوات، يمكن المنظومة التربوية المغربية من التوفر على 70 ألف منصب شغل.

وأبرز أمزازي، أن هذه الزيارة تروم الوقوف على سير مباراة التوظيف الخاصة بالأساتذة على صعيد الأكاديمية الجهوية، موضحا أن هذه العملية انطلقت منذ شهرين، من خلال فتح باب الترشيحات على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار، يبرز الوزير، تم إحصاء 200 ألف تسجيل قبلي، غير أن العدد النهائي للمترشحين الذين قاموا بإيداع ملفات الترشيح وتم قبولهم لاجتياز هذه المباريات بلغ 156 ألفا، موضحا أنه تم إلغاء معايير الانتقاء لتمكين جميع فئات الحاصلين على الإجازة من الترشح.

وسجل أنه سيتم انتقاء 15 ألفا من أصل 30 ألفا سيجتازون الامتحانات الشفوية، مضيفا أن هذه المباراة ستكون انتقائية لاختيار أفضل المترشحين وتزويد الأكاديمية بأفضل الكفاءات.

وأكد أمزازي أن المترشحين الذين سيتم انتقاؤهم سيستفيدون، ابتداء من مطلع يناير وإلى غاية نهاية يوليوز المقبلين، من تكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على أن تستمر عملية التكوين بالتناوب، من خلال منصة رقمية خلال فترة العطلة المدرسية لمواكبة دينامية التكوين، مضيفا أنه سيتم تعيينهم ابتداء من شتنبر 2019 بالمؤسسات المدرسية التي سيزوالون عملهم بها.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي على هامش المنتدى الإفريقي الأول حول التكوين المهني، الذي نظمته الوزارة بالداخلة يومي 21 و22 دجنبر الجاري، حول موضوع “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0