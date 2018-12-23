النحل يقتل خمسينيا بأزيلال

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هبة بريس –
توفي رجل في عقده الخامس أمس السبت 22 دجنبر متأثرا بلسعات سرب كبير من النحل فاجأه بعدما أراد تفقد خلية نحل أقامها حديثا بمنزله ضواحي أزيلال .
الهالك كان يعمل قيد حيلته سائق طاكسي توفي من جراء لسعات سرب كبير من النحل ، بعدما اراد تفقد الخلية التي أنشأها بمنزله بغرض انتاج العسل .
وقد لفظ الرجل أنفاسه الاخيرة بعد نقله إلى المستشفى في حالة جد متدهورة، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
ما رأيك؟
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عزيز من وجدة
في 21:43
هذا ناتج عن عدم الوعي بمخاطر تلك العملية نسل الله اللطف والسلامة لجميع مربي النحل
عبلة من مراكش
في 21:44
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له يا رب