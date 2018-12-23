سبيك ..الأمن كان يعرف مكان “ارهابيي شمهروش” وفضل خروج الحافلة تفاديا لأي خطر

هبة بريس – الرباط

قال بوبكر سبيك الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مساء اليوم الأحد 24 دجنبر أن اعتقال منفذي جريمة الحوز جاء بناء على معلوملت استخباراتية دقيقة وعمل استخباراتي خالص حسب تعبيره .

وكشف سبيك خلال مروره في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بثته القناة الثانية مساء اليوم الأحد ، تفاصيل القبض على منفذي الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة شمهروش بإقليم الحوز قبل أسبوع.

وأضاف سبيك بأن الأجهزة الأمنية كانت لديها معلومات دقيقة حول هوية الأشخاص المبحوث عنهم، وكذا الأماكن التي ينوون الوصول إليها، وكان تتبع لجميع المسارات التي يمكن أن ينتقلوا إليها، وذلك بناءا على المعطيات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني.

ونفى سبيك أن يكون تدخل لأشخاص يشتغلون بالمحطة الطرقية أي دور في عملية التوقيف مؤكدا أن الفرقة المكلفة بالتدخل كانت لديها تشخيص دقيق لهويات المشتبه فيهم، لكنها فضلت أن يتم إخراج الحافلة من المحطة دون إعطاء أي إشارات على العملية، وذلك لإبعاد الخطر وتجنب أية مخاطر أو تهديدات عرضية، لأن هؤلاء الأشخاص “منذورون للموت”.

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