منتدى محلي بفاس يشدد على أهمية حماية الحق في الحصول على المعلومات

ع محياوي – هبة بريس

نظمت جمعية مواطن الشارع وفي إطار مشروع: “مشاركة، من أجل ولوج أفضل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي”، اليوم الأحد 23 دجنبر 2018 بمدينة فاس منتدى تناول موضوع: سبل ولوج الشباب للمعلومة.

وشارك في المنتدى المحلي مجموعة من الشباب الفاعل على المستوى مدينة فاس بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الولوج إلى المعلومة وفعاليات مدنية وإعلامية، قاموا ببسط تجاربهم في علاقتهم بموضوع الولوج إلى المعلومة وخاصة ما جاء في قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، شددوا فيه على أهمية الولوج إلى المعلومات من قبل مختلف مؤسسات الدولة، كما دعوا هذه المؤسسات إلى مأسسة الحق في الحصول على المعلومة من خلال وضع آليات للتواصل على صعيد هذه المؤسسات ووضع أشخاص مكلفين بتقديم المعلومات للمواطنين ومختلف المرتفقين.

وأكدت مداخلات مختلفة أن الحق في الحصول على المعلومة أحد الركائز الأساسية للحكامة كما أن هذا الحق مدخل للتمتع بالحقوق وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، وفي غيابه سيؤدي إلى وضع اللامساواة، كما استحضر المشاركون في اللقاء المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى كلها شددت على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، ليشيروا إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يساعد على محاربة الفساد.

ويأتي مشروع: “مشاركة، من أجل ولوج أفضل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي” المدعم من طرف منظمة كاونتر بارت انترناشيونال والذي انطلقت الجمعية في تنفيذه شهر أبريل 2018، في إطار سيرورة ودينامية متواصلة من الأنشطة التي نفذتها الجمعية مؤخرا، ويهدف المشروع إلى تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الشباب والجماعة حول قضايا لها ارتباط وثيق جدا بالشأن العام والتي تهم الشباب بالدرجة الأولى، وبشكل خاص المساهمة في تسهيل ولوج الشباب إلى المعلومات الخاصة على الصعيد المحلي، وتقوية دور الإعلام المحلي في مواكبة قضايا الشأن العام المحلي المرتبطة بالشباب.

ويستهدف المشروع الفاعلين المدنيين والسياسيين والإعلاميين بمدينة فاس، من خلال مجموعة من الأنشطة والمحاور التكوينية والأيام الدراسية ومقاهي الشباب واللقاءات المركزة، ويسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من النتائج أهمها خلق آليات للحوار والتواصل من أجل تسهيل ولوج الشباب إلى المعلومة المرتبطة بالشأن المحلي، وإنتاج مذكرة ترافعية لولوج أفضل للشباب إلى المعلومة على مستوى جماعة فاس.

وأطلقت جمعية مواطن الشارع التي تأسست سنة 2010، العديد من المبادرات المدنية أهمها تأسيس المجلس المحلي للشباب، وبلورة ميثاق الديمقراطية التشاركية من داخل مقاطعة جنان الورد، ومشروع دارنا الثقافية بلمسة شبابية، ومشروع الشباب يقول كلمته، اللذان تمحورا حول التدبير التشاركي للبنيات الثقافية الموجهة للشباب وإرساء آليات للديمقراطية التشاركية ضامنة لمساهمة الشباب في سيرورة الإنتاج المشترك للقرار العمومي المحلي وبناء السياسات العمومية الترابية.

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