توقيف شخص ببني بوعياش تمنى قتل العثماني بدل سائحتي “شمهروش”

نُشر بتاريخ :  2018-12-23 - 18:10
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هبة بريس- الرباط

أوقفت المصالح الأمنية أمس السبت 22 دجنبر، شخصا بمدينة بني بوعياش التابعة لاقليم الحسيمة ، بسبب نشره تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، يدعو فيها الى ذبح العثماني بدل السائحتين الاجنبيتين.

وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر تم اعتقاله من محل عمله ، حيث تم اقتياده الى منزله لاجراء عملية تفتيش ، قبل أن ينقل الى مركز الشرطة التي باشرت التحقيق معه حول التدوينة التي جرت عليه المتاعب .

واضافت ذات المصادر أن الموقوف ناشط جمعوي بالمنطقة المذكورة ، حيث من المنتظر أن يحال على النيابة العامة المختصة بخصوص التدوينة .

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