سفارة المغرب بالجزائر تنفي منع نزول طائرة تقل جماهير جزائرية

هبة بريس ـ الرباط

نفت سفارة المملكة المغربية في الجزائر كون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية رفضت دخول الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة إلى مدينة طنجة

وأضافت سفارة المملكة المغربية في الجزائر في بيان لها ، أن هذا الخبر عاري تماما من الصحة، وأن وزارة الشؤؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية لا علاقة لها بالموضوع.

وأضاف البيان أن سلطات الطيران المدني في المملكة المغربية منحت الترخيص المطلوب لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لنقل أنصار فريق شبيبة الساورة لكرة القدم إلى مدينة طنجة.

وكانت اغلب وسائل الاعلام بالجزائر قد اشارت الى ان الصفحة الرسمية لفريق بشار نشرت ما يفيد ان وزارة الخارجية المغربية رفضت دخول طائرة جزائرية كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة متوجهين إلى الدار البيضاء ثم طنجة لمؤازرة الفريق

” وأضاف البيان ” رغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، حيث كانت جميع الأمور على ما يرام إلى غاية الساعة 14:30 عندما تدخلت وزارة الخارجية المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء المغربية”.

ويجري فريق الساورة مباراة مع اتحاد طنجة المغربي، اليوم الأحد، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الأفريقية.

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