الجديدة.. حملة طبية وأنشطة لفائدة مدرسة ابتدائية

أحمد مصباح – الجديدة

نظمت، أمس السبت، مندوبية وزارة الصحة بالجديدة، حملة طبية لفائدة تلامميذ وتلميذات والأطر التربوية بالمدرسة الابتدائية أحمد السرغيني، بتراب الجماعة القروية مولاي عبدالله. حيث استفادوا من الفحوصات الطبية والأدوية. وقد تم بالمناسبة تجهيز المرافق الصحية بالمعدات اللازمة، وتزويد الاقسام والادارة بالمصابيح الإقتصادية، وتجميل فضاء ومحيط المؤسسة، وغرس مجموعة من الشجيرات، وتنشيط الصبيحة، من طرف جمعية كشافة المغرب. كما تخللت الحملة والأنشطة المواكبة لها، عروض تحسيسية حول أهمية البيئة والمحافظة عليها، والسلامة الطرقية.

الحملة التي نظمتها مندوبية وزارة الصحة كانت بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بالجديدة، وبدعم من المجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر.





