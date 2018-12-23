الداخلية المصرية : مصرع 14 عنصرا على خلفية تفكيك خلية إرهابية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد 23 دجنبر، عن مقتل 14 عنصرا على خلفية تفكيك خلية إرهابية بالعريش شمال شرق سيناء، كانت بصدد التخطيط لتنفيذ سلسلة من الاعتداءات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قطاع الأمن الوطني “تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش“.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أثناء مداهمة تلك “البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات ، ما أسفر عن مقتل 8 من هذه العناصر ومحاولة مجموعة أخرى الفرار ، حيث طاردتهم القوات ، وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت ستة عناصر أخرى مصرعها“، ومكنت هذه العملية بحسب البيان من مصادرة أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الخميس الماضي، عن مقتل ثمانية عناصر إرهابية على خلفية تفكيك خلية كانت بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد.

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