وفاة اب اسرة مختنقا بغاز البوتان بأكليم إقليم بركان

هبة بريس ـ وجدة

توفي مساء امس السبت 22 دجنبر الجاري شخص وأصيب إثنين آخرين من عائلة واحدة باختناق مساء جراء تسرب لغاز البوتان بمسكنهم الواقع بحي لابيطا بمدينة أكليم بإقليم بركان.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالشخص في عقده الخامس يشتغل موظفا بجماعة الشويحية، لقي مصرعه اختناقا جراء تسرب غاز البوتان المنبعث من سخان مائي فيما أصيبت زوجته و طفلتهما أيضا بحالة اختناق٬

وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي الدراق ببركان فاقدين الوعي حيث لفظ الأب أنفاسه الأخيرة بذات المستشفى فيما تم إنقاذ الأم وطفلتها.

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