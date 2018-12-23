بعد جريمة “شمهروش” .. احداث نقاط امنية دائمة بين امليل وقمة توبقال

ضاهر محمد ـ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، أن سلطات عمالة الحوز قامت بإحداث أربعة نقاط أمنية دائمة تتكون من عناصر من القوات المساعدة و الدرك الملكي، على طول المسافة الرابطة بين دوار أرمد و قمة توبقال.

و تأتي هذه الخطوة، لتأمين سلامة السياح المغاربة و الأجانب و ضمان راحتهم، مباشرة بعد الحادث الاجرامي الذي وقع بالمنطقة والتي راح ضحيتها سائحة نرويجية ودنماركية.

وأشرف يوم امس السبت الوالي قسي لحلو رفقة عامل الإقليم عمر التويمي وعمدة مراكش محمد العربي بلقايد و رئيس الجهة احمد اخشيشن ومدير المكتب الوطني للسياحة، ومختلف المسؤولين الامنيين ورؤساء المصالح الخارجية، و منتخبين من إقليم الحوز، على افتتاح فعاليات يوم الجبل الذي شكل مناسبة للتنديد بـ”جريمة شمهروش” الإرهابية التي راحت ضحيتها سائحتين دنماركية ونرويجية.

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