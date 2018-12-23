تارودانت : مقتل ” عامل زراعي” بعد سقوط عمود على رأسه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي ” عامل زراعي” في الاربعينيات من عمره، حتفه يوم أمس السبت 22 دجنبر الجاري، بعد حادثة شغل، إثر سقوط عمود على رأسه أرداه قتيلا بضيعة فلاحية بدوار لكبير جماعة الكفيفات دائرة اولاد التايمة.

وقد تم نقل جثة العامل الزراعي الى مستودع الاموات بمستشفى المختار السوسي، في حين فتحت مصالح الدرك باولاد التايمة تحقيقا في ملابسات الحادث بتعليمات من النيابة العامة.

الحادث يكشف مرة أخرى عدم توفر وسائل الوقاية من الحوادث لدى العمال الزراعيين ” الخودة” التي تحمي الرأس من سقوط أشياء مميتة، كما ان هذه الفئة لا تتوفر على تأمين من حوادث الشغل لدى ارباب الضيعات او المصانع المتواجدة بالاقليم.

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