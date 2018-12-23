محكمة مصرية تقضي بسجن مرشد الإخوان 10 سنوات

هبة بريس ـ وكالات

قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الأحد) بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و3 سنوات على 37 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث بني سويف».

وكانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت أحكاماً بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانتهم بحرق مركز شرطة «ببا» والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة في 14 أغسطس (آب) 2013.

وكانت النيابة أحالت 93 متهماً إلى المحاكمة منهم 25 محبوساً و67 هارباً منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد عضوا مجلس الشورى السابقان وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق، ووجهت لهم عدة تهم وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات.

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