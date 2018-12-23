الجديدة.. نزلاء ونزيلات السجن المحلي يستفيدون من خدمات صحية

أحمد مصباح – الجديدة

نظمت أطر صحية ممثلة في الدكتورة مطران عائشة، ومنشطة البرنامج الوطني للامراض المزمنة بالجديدة، رقية لوغاوي، والممرض يوسف بيضاوي، التابعين لمندوبية وزارة الصحة بالجديدة، بتنسيق مع إدارة السجن، والدكتورة جيهان الدحيمني، الطبيبة الرئيسية بالسجن المدني، وأطرها الشبه الطبية، الجمعة 21 دجنبر 2018، حملة طبية استفاد منها نزلاء ونزيلات بالسجن، المصابين بمرض السكري وارتفاع الضغط الدموي. الحملة التي جاءت تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون، لاقت استحسان الجميع، في انتضار تعميم المبادرة على السجن الفلاحي العدير بإقليم الجديدة.

هذا، وعيا منها بأهمية ولوج السجناء لخدمات صحية جيدة، كتلك التي يستفيد منها باقي أفراد المجتمع، فقد اعتمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ إحداثها سنة 2008، استراتيجية تهدف إلى دعم الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية، من خلال تبني إجراءات حظيت بالأولوية، وخصصت لها ميزانية مهمة.

وتنسق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جهودها مع وزارة الصحة، من أجل تقديم الفحوصات الطبية اللازمة للسجناء، ناهيك عن استشفاء من تستدعي حالتهم الصحية ذلك، فضلا عن الخدمات الوقائية التي تندرج في إطار البرامج الصحية الوطنية ذات الأولوية، سيما تلك الناتجة عن ظروف السجون، كالأمراض المنقولة جنسيا والإيدز، والسل، والتهاب السحايا، والإدمان.

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