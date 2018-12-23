أسراب من النحل تهاجم خمسينيا وتقتله ضواحي ازيلال

نُشر بتاريخ :  2018-12-23 - 11:21
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هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر محلية ان رجلا في الخمسينات من عمره يعمل سائق طكسي ، لقي مصرعه أمس السبت بمنطقة تمدا ضواحي أزيلال ،

وقالت ذات المصادر ان الهالك كان بصدد الإطلاع على خلية النحل التي يربيها بحقل منزله ، لتباغثه  أسراب من النحل، معرضة اياه للسعات متعددة في وجهه وفي سائر جسده .

وتم نقل الضحية الى المستشفى الإقليمي ،قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة مسلما الروح لخالقها وسط حزن أصدقائه وجيرانه 

ووفقا لذات المصادر ، فقد  تم نقل جثة الهالك  لمستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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