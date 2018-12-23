أسراب من النحل تهاجم خمسينيا وتقتله ضواحي ازيلال

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر محلية ان رجلا في الخمسينات من عمره يعمل سائق طكسي ، لقي مصرعه أمس السبت بمنطقة تمدا ضواحي أزيلال ،

وقالت ذات المصادر ان الهالك كان بصدد الإطلاع على خلية النحل التي يربيها بحقل منزله ، لتباغثه أسراب من النحل، معرضة اياه للسعات متعددة في وجهه وفي سائر جسده .

وتم نقل الضحية الى المستشفى الإقليمي ،قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة مسلما الروح لخالقها وسط حزن أصدقائه وجيرانه

ووفقا لذات المصادر ، فقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.