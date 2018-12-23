محلل سياسي : الاستثمار في السذاجة السياسية يحقق ارباحا ظرفية

هبة بريس ـ الرباط

عاد المحلل السياسي عمر الشرقاوي للحديث عن السياسة بالمغرب محذرا من ممارسة السذاجة السياسية التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي بالمغرب

وكتب عمر الشرقاوي ” من بين أخطر ما يواجهنا اليوم، بعد اجتياح الشعبوية لكل المعاقل الايديولوجية هو الاحتماء وراء ثقافة السذاجة وأعراضها المرضية المتمثلة في انعدام الحس السياسي، وغياب العقلية السياسية التي تستطيع التعامل مع الوقائع بنوع من الصرامة”

واشار الشرقاوي بالقول “رغم ان السذاجة السياسية شر يقتل السياسة كما قيل، فقد استثمر الكثير من المسؤولين في هاته الصناعة المذرة للدخل السياسي وترويجها لتحقيق اهدافهم في الاستمرار في تدبير شؤون الحكومة وإحكام سيطرتهم السياسية”

وقال مضيفا “فهم يدركون ان نشر السذاجة السياسية ومواجهة ارتفاع منسوب الوعي السياسي تمهد لهم الطريق لتنفيذ كل ما يرغبون فيه دون أدنى عناء وهذا ما يحقق لهم نجاحات سياسية وانتخابية غير مسبوقة”

وختم الاخير تدوينته الفيسبوكية بالقول ” لكن ينبغي ان نكون حذرين من كون الاستثمار في السذاجة السياسية، يمكن ان تحقق أرباحا سياسية ظرفية لكنها صناعة مهددة للنسيج الاجتماعي والسياسي على المدى المتوسط والبعيد…اللهم لا تجعلنا سذج “

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