السلطات المغربية ترفض دخول طائرة جزائرية للاجواء المغربية

نُشر بتاريخ :  2018-12-23 - 10:25
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هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام جزائرية ان السلطات المغربية  رفضت دخول طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت تقل مناصري شبيبة الساورة إلى التراب المغربي.

واضافت ذات المصادر ان الصفحة الرسمية لفريق بشار اوردت رفض  “وزارة الخارجية المغربية دخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة متوجهين إلى الدار البيضاء ثم طنجة لمؤازرة الفريق”

وأضاف البيان  ـ نقلا عن ذات الجهة ـ  “رغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، حيث كانت جميع الأمور على ما يرام إلى غاية الساعة 14:30 عندما تدخلت وزارة الخارجية المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء المغربية”.

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