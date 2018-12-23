شرطي يطلق الرصاص من مسدسه الوظيفي بالربــاط

هبة بريس ـ الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن الرباط، في حدود الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليلة السبت الأحد 22 لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة تخدير متقدمة واندفاع كبير، وحاول تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه به بحي النهضة بالرباط، وهو شخص يبلغ من العمر 33 سنة ومن ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجسدية، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر برصاصة واحدة على مستوى كاحله، الأمر الذي مكن من تحييد المخاطر والتهديدات الصادرة عنه إزاء المواطنين وعناصر الأمن.

وقد تم حجز الساطور المستعمل في محاولة الاعتداء، في حين تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وذلك في انتظار إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0