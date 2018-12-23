البرلمان يسائل لفتيت عن ملابسات مقتل السائحتين الاسكندنافيتين

هبة بريس ـ الرباط

وجهت فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة لمجلس النواب على حد السواء أسئلة آنية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تساءله فيها عن ملابسات مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في إمليل بنواحي مراكش.

ومن المنتظر أن يجيب لفتيت عن أسئلة البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن اعتقال 9 أشخاص يشتبه أن لهم علاقة بمرتكبي العملية الإرهابية التي استهدفت السائحتين النرويجية والدنماركية.

وأكد المكتب أن هذه التوقيفات تأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكان المكتب قد تمكن من اعتقال 3 متهمين، في ارتكاب هذه الجريمة يوم الخميس الماضي، في حافلة متوجهة من مراكش نحو أكادير.

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