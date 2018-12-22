عاجل: شاب يطعن خطيبته بالسلاح الأبيض ويقتل نفسه بالبيضاء

طارق عبلا – هبة بريس

شهدت منطقة عين الدياب، قبل قليل، حادثة شجار بين شاب وفتاة أسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

تفاصيل الحادثة، حسب شهود عيان، تعود الى نشوب شجار بين شاب وخطيبته أمام محل المأكولات السريعة “ماكدونالدز” بعين الدياب، هذا الشجار الذي تطور الى عراك عنيف، قبل أن يهاجم الشاب الفتاة بسلاح أبيض “سكين” ، ثم يطعن نفسه ويسقط متوفيا على الحال.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية، حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل الهالك لمستودع الأموات، والضحية الى مصلحة المستعجلات لتلقي الغلاجات اللازمة.

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