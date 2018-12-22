مصرع شاب وفتاة صدمتهما سيارة مسرعة بكورنيش طنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

تسببت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة ، في مصرع شاب وفتاة متأثران بجروحهما مساء اليوم السبت 23 دجنبر ، بكورنيش “مرقالة” بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فالشاب كان يهم بعبور الشارع قبل أن تفاجئه السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية وصدمته بقوة سقط على إثرها مدرجا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان ، فيما الفتاة التي كانت غير بعيدة عن مكان صدم الشاب تعرضت بدورها لصدم من طرف السيارة المشرعة حيث لقيت مصرعها بعين المكان قبل نقلها صوب المستشفى .

وانتقلت المصالح الأمنية الى عين المكان وباشرت تحقيقاتها في الحادث ، من أجل تحديد الكسؤوليات واتخاذ الكتعين في هكذا حوادث مؤلمة .

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