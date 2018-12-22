مصرع شاب وفتاة صدمتهما سيارة مسرعة بكورنيش طنجة

نُشر بتاريخ :  2018-12-22 - 22:42
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اس.بويعقوبي - هبة بريس

تسببت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة ، في مصرع شاب وفتاة متأثران بجروحهما مساء اليوم السبت 23 دجنبر ، بكورنيش “مرقالة” بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فالشاب كان يهم بعبور الشارع قبل أن تفاجئه السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية وصدمته بقوة سقط على إثرها مدرجا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان ، فيما الفتاة التي كانت غير بعيدة عن مكان صدم الشاب تعرضت بدورها لصدم من طرف السيارة المشرعة حيث لقيت مصرعها بعين المكان قبل نقلها صوب المستشفى .

وانتقلت المصالح الأمنية الى عين المكان وباشرت تحقيقاتها في الحادث ، من أجل تحديد الكسؤوليات واتخاذ الكتعين في هكذا حوادث مؤلمة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

عاجل: شاب يطعن خطيبته بالسلاح الأبيض ويقتل نفسه بالبيضاء

  طارق عبلا – هبة بريس شهدت منطقة عين الدياب، قبل قليل، حادثة شجار بين شاب وفتا…