أكادير: حجز كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف المروج

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت فرقة للأبحاث تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء اليوم السبت 22 دجنبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات.

وجاء توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها الفرقة الأمنية المذكورة على مستوى حي ليراك بواركان، إذ تم ضبطه وهو بصدد تزويد أحد المستهلكين بقطعة من مخدر الشيرا، والذي جرى توقيفه هو الآخر؛ قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل غرفة يقطنها المعني بالأمر بالحي ذاته عن حجز ما يفوق الكيلوغرام من نفس المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من نشاطه الإجرامي

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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