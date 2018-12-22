غابات اقليم افران..تنوع طبيعي وسياحي يحتضر

ع.محياوي – هبة بريس

في غفلة من الجهات المسؤولة، تتعرض أهم الغابات المتواجدة بتراب إقليم افران لأكبر عملية نهب وسرقة لأشجار” الكالبتوس ” من طرف مجهولين حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” في ضرب سافر لنظام الغابات والمغروسات التي تساهم في المحافظة على البيئة والتي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.03.59الصادر في 10ربيع الاول المواقف 12 ماي 2003 والمتعلق بحماية واستصلاح البيئة والمحافظة عليها.

وأضاف ذات المصدر، أن هناك أيادي خفية تغتال الأشجار والمغروسات بطريقة بشعة وغير سليمة ، ما يستدعي التدخل الفوري من طرف المسؤولين قصد الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه أن يعبث بالفضاءات الغابوية والمساحات الخضراء التي تحميه النصوص الدستورية قبل النصوص القانونية.

وقال المصدر ذاته ، أن المعاناة تستمر لتشمل، شيئا فشيئا، مناطق أخرى طبيعية تدهورت بسبب الرعي الجائر ، وقطع الأشجار و السياحة العشوائية، كما تحولت إلى مطرح للنفايات والأزبال بكل أنواعها وتحولت مجاري عيونها إلى أودية للمياه العادمة والبرك المتعفنة التي تحمل كل أنواع الجراثيم .

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