مقتل سائحتي “شمهروش” ، يجر لفتيت للمساءلة

هبة بريس – الرباط

من المنتظر أن يحل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يوم الاثنين المقبل بمجلس النواب للاجابة عن الاسئلة الآنية التي برمجها مكتب مجلس النواب حول موضوع قتل السائحتين الدانمركية والنرويحية بمنتزه “شمهروش” ضواحي مراكش .

وتأتي مساءلة لفتيت بعدما وافقت الحكومة على الاجابة عن الاسئلة الآنية خلال الجلسة العمومية المقبلة ، بخصوص الجريمة الارهابية التي خلفت حالة من الاستياء بين المغاربة الذين عبروا عن رفضهم لهكذا عمل “ارهابي” البعيد عن قيم الدين الاسلامي.

وعبر المغاربة ومعهم هيآت حقوقية ومدنية عن تضامنهم مع أسرتي الضحيتين وتآزرهم الكامل ، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارتي الدانمارك والنرويج ، فيما أضاء الكثيرون الشموع ووضعوا الأكاليل ،ترحما على الضحيتين في سلوك ينهل من قيم التحضر والتسامح .

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