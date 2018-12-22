اسبانيا تلقي القبض على “ارهابي” في برشلونة بتعاون مع السلطات المغربية

هبة بريس – متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية ، اليوم السبت ،أنه تم امس الجمعة في ماتارو في إقليم برشلونة ،القاء القبض على شخص من جنسية مغربية يشتبه في كونه إرهابيا ، وذلك في إطار عملية تم تنفيذها بتعاون مع السلطات المغربية.

واوضجت الوزارة في بلاغ نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، أن اعتقال المشتبه فيه جاء بناء على مذكرة توقيف و ترحيل صادرة عن السلطات المغربية ضد هذا الشخص الذي يوصف “بالإرهابي الخطير و الذي قاتل في تراب أجنبي”.

و أبرزت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه العملية أظهرت أن محاربة الإرهاب تتطلب “تعاونا أمنيا دوليا متينا، على غرار ذلك القائم بين إسبانيا والمغرب”.

وسجل البلاغ أن الظنين البالغ من العمر 33 سنة يشتبه في انتمائه للمنظمة الإرهابية (داعش) ، مضيفة أنه دخل إسبانيا بشكل غير قانوني في يونيو 2018 .

واضاف البلاغ ان المشتبه به الذي كان يقيم في برشلونة نجحت الشرطة الإسبانية في تحديد مكانه، بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذها أثناء جميع تنقلاته .