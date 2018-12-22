مرتكب اعتداء ستراسبورغ أعلن مبايعته لتظيم “داعش” في شريط فيديو

هبة بريس - وكالات

قال مصدر قضائي فرنسي السبت ان مرتكب الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى وأصاب 11 آخرين في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ كان بايع تنظيم الدولة الاسلامية في شريط فيديو.

وتم العثور على الفيديو في مفتاح ذاكرة تسجيلية تخص شريف شكات (29 عاما) الذي قتل بالرصاص على يد الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين في المدينة بعد الاعتداء في 11 دجنبر .

وكان التنظيم الجهادي أكد أن شكات كان أحد “جنوده”، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك

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