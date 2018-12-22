الرئيس الفرنسي ماكرون يكتب باللغة العربية !

هبة بريس – وكالات

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة العربية. الأمر الذي أثار دهشة واستغراب متابعيه وخصوصاً وأنه قد تطرق إلى الشأن اللبناني، مؤكداً أن فرنسا تعمل على ضمان استقرار المنطقة واستقلالها , في حين ما تزال فرنسا تشهد احتجاجات السترات الصفراء التي لم تنته بعد.

وكتب الرئيس الفرنسي :” تعمل فرنسا على ضمان استقرار لبنان واستقلاله. أجريت محادثات مع رئيس الجمهورية السيد ميشال عون ورئيس الوزراء السيد سعد الحريري، ونأمل تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت من أجل تعزيز التعاون بين البلدين”.

وتباينت ردود الفعل تجاه التغريدة التي كتبها الرئيس الفرنسي بين ترحيب واستنكار. فمن من جهة، نشر أحد المغردين شاكراً الرئيس ماكرون على هذه المبادرة (المصدر dw).

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