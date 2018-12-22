الطليعة: “جريمة شمهروش لاتمثل بالمطلق القيم الحقيقية للشعب المغربي”

هبة بريس – الرباط

تفاعل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مع الجريمة “الارهاببة” التي ذهب ضحيتها شابتين تحملان الجنسيتين الدانماركية والنرويجية ، بمنطقة “امليل” ضواحي مراكش ، وهي الجريمة التي خلفت استنكارا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع المغربي الرافض لهكذا سلوك وحشي .

وجاء في بيان للحزب :”تلقت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بألم وغضب شديد أخبارا عن الجريمة الوحشية والجبانة التي ذهب ضحيتها شابتين مسالمتين مفعمتين بالحياة ..مواطنتين من الدنمرك والنرويج، والتي وقعت بمنطقة إمليل بالحوز مراكش”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الجريمة تعبير عن انسداد ثقافي وانهيار منظومة القيم لدى البعض ، مضيفا أن هذا نتاج لماوصفه الحزب ب “الهجوم على المدرسة العمومية وإفراغها من محتواها القيمي الفلسفي التنويري التقدمي الذي يؤمن بالتعدد والاختلاف والحرية، وينشد الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع الناس مهما كانت عقيدتهم وجنسهم “.

وأضاف المصد ذاته أن ” الحصار المضروب والممنهج على الأحزاب اليسارية التقدمية وعلى المنظمات والإطارات الحقوقية الديمقراطية كمدارس حقيقية للفكر والحوار ومحاولات طمس كيانها ووجودها، وفي الوقت نفسه خلق وتشجيع الكتاتيب والجمعيات التي تنشر الجهل والخرافة والكراهية وتكبل العقول”.

وختم بيان الحزب بتقدم الكتابة الوطنية” لعائلة الضحيتين وللشعبين الدنمركي والنرويجي بمشاعر العزاء والمواساة والتعاطف، وأيضا الأسى والأسف لوقوع هذه الجريمة البشعة والغير مسبوقة في بلادنا والتي هي خارج كل الأديان والأعراف والقيم الكونية، فهي تؤكد، بأنها لا تمثل بالمطلق القيم الحقيقية للشعب المغربي، قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين الشعوب.”

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