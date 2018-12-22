الملك ل”الرئيس الاثيوبي”: “تعازينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة، إلى ساهلى وورك زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك إثر وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما وولد جيورجيس.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “لقد تلقيت بتأثر كبير نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الراحل جيرما وولد جيورجيس”.

وأضاف الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكن ومن خلالكن لأسرة الفقيد وللشعب الإثيوبي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل رجل دولة كبير كرس حياته لخدمة بلده بكل تفان وإخلاص

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