الرصاص يلعلع بخنيفرة لتوقيف مجرم من ذوي السوابق

هبة بريس

اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 دجنبر، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بالمحطة الطرقية بنفس المدينة، وذلك بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، بتهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، اضطر أمامها موظف الأمن لإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من توقيف المشتبه فيه وتحييد الخطر الناجم عنه.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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