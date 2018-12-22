فيتاكلوب يحدد ثمن تسريح لاعبه للوداد البيضاوي

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية كونغولية أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي قد دخلوا في مفاوضات جادة مع نظرائهم بفريق فيتا كلوب من أجل التعاقد مع الظهير الايسر نغوندا موزينغا خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بتوصية من مدرب الفريق الأحمر فوزي البنزرتي.

و أضافت نفس المصادر أن مسؤولي الفريق الكونغولي اشترطوا مبلغ 500 مليون سنتيم مقابل التخلي عن اللاعب.

يذكر أن اللاعب هو الأخر أبدى عن رغبته الكبيرة في اللعب بالمغرب، قائلا:” نتمنى أن تنتهي المفاوضات بين الوداد و وكيل أعمالي على الشكل الجيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0