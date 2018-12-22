وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

هبة بريس - وكالات

أعلن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مساء السبت، وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن طلال ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، فيما نعى عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على “تويتر” الأمير الراحل.

وسجل “تويتر” خلال الليلة الماضية، وسما (هاشتاق) تضمّن دعوات للأمير الراحل بالشفاء بعد معاناته من المرض، قبل أن يُعلن اليوم عن وفاته.

والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

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