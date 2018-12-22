الوزير الأول لكوريا الجنوبية يغادر المغرب

هبة بريس

غادر الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية، لي ناك يوون، اليوم السبت 22 دجنبر، المغرب في ختام زيارة عمل وصداقة استغرقت يومين، على رأس وفد هام.

وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الجوية الملكية أدت له التحية بمطار الرباط سلا، كان في وداع ناك يوون والوفد المرافق له، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات أخرى.

وقبل مغادرته المملكة، كان المسؤول الكوري قد زار في وقت سابق اليوم متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، حيث اطلع على معرض لوحات الفنانتين التشكيليتين الشعيبية طلال وراضية بنت الحسين، قبل القيام بجولة في فضاء الصور.

وخلال زيارته للمملكة، على رأس وفد يضم أعضاء من الحكومة ومسؤولين ورجال أعمال، أجرى ناك يوون مباحثات مع رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.

كما تتوجت هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، همت على الخصوص مجالات التعليم العالي والطاقات المتجددة والسيارات والشبكات والنهوض بالاستثمارات.

كما شارك ناك يوون في المنتدى الاقتصادي المغربي- الكوري، الذي شكل مناسبة لتعزيز وتوسيع الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0