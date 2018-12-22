جريمة امليل .. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تستنكر

هبة بريس

تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بكل حزن وأسف واستنكار، خبر الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الشابتين الدانماركية والنرويجية بمنطقة إمليل، جهة مراكش.

الجمعية، تقدمت عبر كل اعضاء مكتبها بأحر تعازيها لأسر الضحيتين وللشعبين النرويجي والدانماركي، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، وعن غضبها تجاه كل من تسول له نفسه قتل الأبرياء، كما شجبت كل فعل هدفه تشويه سمعة المغرب كبلد آمن ومستقر والمس كذلك بطبيعة المغاربة المتسامحة والمنفتحة والمضيافة.

وأشادت الجمعية وهي تتبابع أطوار هذا الفعل الشنيع والبشع لتشد بحرارة، بيقظة المغاربة التي ساهمت في القبض السريع على مرتكبي هذا الفعل الوحشي واللاانساني، مجددة رفضها الراسخ والمبدئ لكل الأفكار العدمية التي تمس أمن وسلامة الأفراد والجماعات ولا تحترم حق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير

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