مم أمام السفارتين الدانماركية والنرويجية .. مغاربة يتضامنون مع ضحيتي “جريمة امليل”

هبة بريس - الرباط

تجمهر عدد من المواطنين المغاربة صباح اليوم السبت، أمام مقر السفارتين الدانماركية والنرويجية بمدينة الرباط.

ورفع المواطنون الذين احتشدوا أمام السفارتين صور الضحيتين وورودا وشموعا وضعت على جدار المبنى، كما عبروا عن تضامنهم مع عائلات وأسر السائحتين وشعبيهما عبر لافتات كتبت عليها “نحن آسفون”.

من جهته، وجه سفير الدنمارك بالمغرب، نيكولاي هاريس، رسالة إلى الشعب المغربي يعبر فيها عن حجم التضامن المغربي الذي توصلت به السفارة الدنماركية، عقب الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته سائحتان اسكندنافيتان بمنطقة إمليل بإقليم الحوز.

وقال السفير في رسالته، “أود أن أعبر عن شكري للشعب المغربي ولكل مؤسساته على رسائل التعاطف والمواساة العديدة التي وجهت لأسر وأقارب الضحيتين في إمليل خاصة وللشعب الدنماركي.”

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