جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل باشتوكة

أحمد وزروتي: هبة بريس

نقل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت22 دجنبر، شاب عشريني على وجه السرعة إلى المستشفى الاقليمي لمدينة بيوكرى باشتوكة آيت بها بعد أن تعرض إلى طعنات عديدة في عدة مستويات من جسمه.

وحسب مصادر هبة بريس الوثيقة، فقد تحولت جلسة خمرية بين الهالك وصديقه إلى خصام وشجار، أدى بالصديق إلى إخراج سكينه وطعن صديقه طعنات متعددة ليتركه والدماء مضرجة حواليه، ويلوذ بالفرار.

وفور علمها بالحادث انتقلت السلطات الأمنية وعناصر الشرطة العلمية إلى مكان الجريمة ليتم حمل الهالك إلى المستشفى التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة، في حين حررت مذكرة بحث وطنية عن صديقه المرتكب للجريمة بعد التعرف على هويته.

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