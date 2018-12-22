مُصّوِر دركي سطات وراء قضبان سجن عين علي مومن

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أودع بالسجن الفلاحي عين علي مومن، شخصا ينحدر من قلعة السراغنة يشتبه فيه بتصوير دركي تابع لسرية الدرك الملكي اثناء قيامه بمهامه على الطريق الجهوية رقم 308 جنوب المدينة، وهو الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي مما خلف ردود افعال متباينة بين مختلف المتتبعين.

وكان الشخص الذي يشتبه فيه بتصوير الدرك الملكي، قد تقدم في وقت سابق لدى مصالح الدرك الملكي بسطات بعد توصله بشكاية مباشرة للتحقيق معه حول المنسوب إليهه، وبعد انتهاء مدة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تمت إحالته على انظار النيابة العامة ببث وتوزيع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

ويشار، أن وكیل الملك لدى ابتدائية المدينة دخل على الخط لإعطاء تعليماته الصارمة للجهات المختصة للتحقيق في موضوع التشھیر والعنف من طرف سائق سیارة ینحدر من قلعة السراغنة.

التعليمات أعطيت للمركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسریة سطات في هذا الشأن لمباشرة مجريات البحث والتحقيق في النازلة والاستماع إلى جمیع الأطراف، وقد باشرت عناصر الدرك أبحاثھا بالاستماع إلى الدركي الذي تم التشھیر به في انتظار مثول سائق السیارة والبحث معه على خلفیة التشھیر بجھاز الدرك.

ويذكر ان خيوط هذه الواقعة نسجت منذ ان تداول فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبين مواطن وهو يتعقب دركي بالطریق الجھویة رقم 308 الرابطة بین البروج و سطات على المستوى النفوذ الترابي كیسر بعد أن أدى المخالف بموجبھا مبلغ 150 درھما كغرامة ناتجة عن مخالفة للسير، وحسب مضمون الشريط فإن الدركي تعامل بطریقة ذكیة وبحكمة وبدون ردود فعل تجاه صاحب الفیدیو

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