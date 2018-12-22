السودان.. تجدد التظاهرات وحرق مقر للحزب الحاكم

هبة بريس - وكالات

تجددت الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية، السبت، وذلك لليوم الرابع على التوالي، فيما قام متظاهرون بإحراق دار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في محلية الرهد بشمال كردفان، إلى جانب عدد من المؤسسات.

وقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وانضمت ولاية شمال كردفان وشرق دارفور إلى الولايات التي تم فيها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

وشهدت عدد من المدن، بما فيها العاصمة الخرطوم، هدوءا نسبيا، وسط انتشار أمني واسع وتعزيزات أمنية في عدد من الشوارع.

وكانت بعض ولايات السودان قد شهدت، الجمعة، تظاهرات جديدة، إذ اتسعت خارطة انتشارها لتضم ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، وذلك احتجاجا على الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان.

من جانبها، أكدت السلطات الأمنية على التعامل بحسم مع “كل المخربين”، وحرصها على سلمية التظاهرات.

وتتهم الحكومة السودانية من أسمتهم بـ”المندسين”، “بإبعاد المظاهرات السلمية عن مسارها وتحويلها إلى نشاط تخريبي”.

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