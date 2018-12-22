يهم الفنانين .. الإعلان عن انطلاق عملية تجديد وتسليم البطاقة المهنية

هبة بريس

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، عن انطلاق عملية تجديد وتسليم البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، وذلك لفائدة الأشخاص الذين يمارسون مهن التأليف، ومهن الأداء، ومهن وحرف فن العرض، والمهن الفنية التقنية والمهن الإدارية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن عملية تجديد وتسليم البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تجرى طبقا للائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018) المتعلق بتحديد المهن الفنية، برسم سنتي 2018-2019، ابتداء من 24 دجنبر 2018 إلى غاية 31 يناير 2019، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات القانون رقم 16.68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذا المرسوم رقم 2.17.567 الصادر في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.

وتابع البلاغ، وعليه ترسل أو تودع جميع الملفات لطلب أو تجديد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين المغاربة المقيمين بالداخل أو بالخارج والفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة مرفقة بالوثائق اللازمة، إلى كتابة اللجنة بمديرية الفنون بوزارة الثقافة، 17 شارع ميشليفن، أكدال- الرباط أو لدى المديريات الجهوية للثقافة بمختلف جهات المملكة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين سبقوا أو أودعوا ملفاتهم خلال سنة 2018، فإن ملفاتهم صالحة ويتعين عليهم إعادة تعبئة المطبوع الخاص بطلب البطاقة والإدلاء بالوثائق التكميلية المنصوص عليها في المرسوم الجديد، داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

وأضاف البلاغ، بأن الوزارة عملت على استصدار النصوص القانونية الجديدة المنشورة بالموقع الإلكتروني لها والمنوه بها أعلاه، وذلك بتشاور وتنسيق مع الهيئات والنقابات والمنظمات المهنية العاملة في المجال الفني.

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