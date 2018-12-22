الوداد يواجه جاراف السينغالي وعينه على دور المجموعات

هبة سبور

يدافع فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم اليوم السبت، عن حظوظه في بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه مضيفه جاراف ضمن إياب الدور الأول، على أرضية ملعب ليبود سيدار سانغور بدكار.

وسافرت بعثة الوداد أول أمس الخميس، إلى العاصمة السنغالية داكار، في غياب المهاجم الليبيري ويليام جيبور، الذي يبدو أن علاقته بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي لم تعد على ما يرام خلال الفترة الأخيرة.

وخاض الفريق الأحمر حصة تدريبية وحيدة، بعدما تعذر عليه إجراء حصة لإزالة العياء بسب ظروف السفر وتعب اللاعبين بعد رحلة شاقة.

وسيكون الوداد في مهمة صعبة من أجل بلوغ دور المجموعات بعد فوز صغير في مدينة الدار البيضاء السبت الماضي على أرضية ملعب محمد الخامس (2-0).

الوداد الذي أحرز هدفين فقط في مرمى الضيوف عن طريق الليبيري ويليام جيبور، ومحمد الناهيري، وجد صعوبات كبيرة في اختراق دفاع ضيفه السنغالي الذي فضل الركون إلى الخلف والاعتماد على المرتدات الهجومية، وسيحاول خلال المباراة التي ستلعب يوم السبت استغلال المساحات التي قد يتركها لاعبو الفريق السنغالي الذين لم يظهروا مستواهم الحقيقي في مباراة الذهاب

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