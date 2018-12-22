طقس السبت .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت 21 دجنبر، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى خلال الليل و الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بمجموع ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة القوة ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، والجنوب الشرقي، وما بين 06 و12 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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