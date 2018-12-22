في سابقة .. مولاي هشام يطلب من الملك إعفاءه من لقب الأمير

هبة بريس

أعلن الأمير مولاي هشام أنه طلب من ابن عمه الملك محمد السادس، إعفاءه من لقب الأمير بصفة نهائية.

وفي حوار مع تلفزيون “فرانس 24”، مساء امس الجمعة، كشف “الامير المنبوذ” عن تقديم طلب الى الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات يطلب منه إعفاءه من لقب الأمير وليصبح مواطنا عاديا يحمل اسم “هشام العلوي”.

وعبر الامير، عن رفض تصنيفه ضمن ورثة العرش في المركز الرابع لأنه لا علاقة له بهذا الأمر.

وأضاف أنه قام بإجراءات التخلي عن اللقب منذ ثلاث سنوات رفقة محام، لكن المحاكم المغربية لا يمكنها البت في ملف من هذا النوع لأنه من اختصاص الملك، مبرزا “الطلب يوجد فوق مكتب صاحب الجلالة، ولديه ملفات كثيرة في أجندته وبدون شك سيتخذ القرار”.

وأكد ذات المتحدث، أنه يجهل كيف سيتعامل الملك محمد السادس مع طلبه لأن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ العائلة الملكية.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3