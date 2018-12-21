صفرو : اصابات بليغة في حادثة سير بين سيارة ودراجة نارية

نُشر بتاريخ :  2018-12-21 - 23:10
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ع محياوي- هبة بريس 
عرف شارع مولاي اسماعيل بصفرو ليلة الجمعة 21 دجنبر الجاري،  حادثة سير وصفت بالخطيرة نتجت عن اصطدام بين دراجة نارية و سيارة  طاكسي صغير.
و أسفرت الحادثة  عن إصابة سائق الدراجة النارية وشخص آخر  كان برفقته  إصابة بليغة على مستوى جميع أنحاء جسدهم 
و فور علمهم بالحادث، حلت  الى عين المكان  عناصر الشرطة للقيام بالمتعين و أخذ بيانات السائقين و أوراق مركباتهم، بعدما طلبوا سيارة الإسعاف التي حضرت بدورها في ظرف وجيز ، وقامت بنقل المصابين في حالة جد حرجة  إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية .
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