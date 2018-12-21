صفرو : اصابات بليغة في حادثة سير بين سيارة ودراجة نارية

ع محياوي- هبة بريس

عرف شارع مولاي اسماعيل بصفرو ليلة الجمعة 21 دجنبر الجاري، حادثة سير وصفت بالخطيرة نتجت عن اصطدام بين دراجة نارية و سيارة طاكسي صغير.

و أسفرت الحادثة عن إصابة سائق الدراجة النارية وشخص آخر كان برفقته إصابة بليغة على مستوى جميع أنحاء جسدهم

و فور علمهم بالحادث، حلت الى عين المكان عناصر الشرطة للقيام بالمتعين و أخذ بيانات السائقين و أوراق مركباتهم، بعدما طلبوا سيارة الإسعاف التي حضرت بدورها في ظرف وجيز ، وقامت بنقل المصابين في حالة جد حرجة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية .

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