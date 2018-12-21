ابو زعيتر يزور مرضى مستشفى ابن سينا بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

قام البطل العالمي أبو زعيتر بزيارة لمستشفى ابن سينا بالرباط، حيث قام بمبادرة انسانية متميزة لتفقد بعض المرضى الذين يتعالجون بالمشفى المذكور.الشيء الذي استحسنته عائلات المرضى و أطر المستشفى الجامعي.

وكان أبو بكر زعيتر البطل المغربي العالمي في رياضة فنون الحرب المختلطة، قد خصص جزء من أرباح المباريات التي نظمت بطنجة الصيف الماضي قد خصصها للأعمال الخيرية.

يذكر أن جمعية الأخوة الرياضية لدعم الشباب والتكافل الاجتماعي ستنظم حملة تضامن وتآزر لفائدة ساكنة جبال الأطلس والمداشر والدواوير في أنحاء المغرب، حيث سيتم توزيع كراسي طبية و بعض المستلزمات العينية، في إطار برنامج الجمعية السنوي التي دأبت على تنفيذه.

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