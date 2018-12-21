عصابة تسطو على منازل الجالية بالخارج في قبضة درك أكليم

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابع لسرية بركان يوم الجمعة 21 دجنبر الجاري من إيقاف عصابة متكونة من شخصين متخصصة في سرقة منازل المهاجرين المغاربة بالخارج بمدينة أكليم 16 كلم غرب مدينة بركان، بعد شكاية تلقتها المصالح الأمنية بالمدينة من طرف أحد أفراد الجالية المغربية بالخارج حيث حل بمنزله فوجده مسروق عن آخره، وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات قامت بها هاته الأخيرة تمكنت من الوصول إلى الجناة وإعتقالهم.

وقال مصدر هبة بريس ان أفراد العصابة يقطنون بنفس المدينة المذكورة، وكانوا يلجؤون إلى أسطح المنازل، وعبرها يتسللون إلى منازل المهاجرين التي يستهدفونها، ويقومون بالسطو على كل ما يجدونه داخلها وبيعه بالأسواق الأسبوعية.

واعترف أفراد العصابة بالمنسوب إليهم في إطار مراحل البحث الأولية، ومن المنتظر أن يتم إحالة أفراد العصابة الموقوفة على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة بالتهم المنسوبة لهم.

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