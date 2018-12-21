نزار بركـة : الشباب في حاجة لتنشئة وتكوين وشغل لائق حتى لايستعمل كوقود

عبر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، عن ادانته ورفضه المطلقين من قبل حزب الاستقلال لهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي مس بالحق في الحياة واستهدف سائحتين أجنبيتين

ووصف نزار بركة جريمة امليل بـ “المفجعة والمفاجئة والغير المسبوقة”مشددا على ضرورة تعزيز اليقظة المواطنة، إلى جانب العمل الاستباقي والفوري الذي تقوم به المصالح المختصة، للتصدي لكل أشكال العنف والانحراف والغلو والممارسات الهمجية في الحياة اليومية، ولا سيما في ظل التداعيات التي تصل من مناطق النزاع في الجوار، والأجندات التي يزعجها أن يظل المغرب استثناء حصينا في مواجهة الإرهاب.