نزار بركـة : الشباب في حاجة لتنشئة وتكوين وشغل لائق حتى لايستعمل كوقود

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هبة بريس ـ الرباط
عبر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، عن ادانته ورفضه المطلقين من قبل حزب الاستقلال لهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي مس بالحق في الحياة واستهدف سائحتين أجنبيتين
ووصف نزار بركة جريمة امليل بـ “المفجعة والمفاجئة والغير المسبوقة”مشددا على ضرورة تعزيز اليقظة المواطنة، إلى جانب العمل الاستباقي والفوري الذي تقوم به المصالح المختصة، للتصدي لكل أشكال العنف والانحراف والغلو والممارسات الهمجية في الحياة اليومية، ولا سيما في ظل التداعيات التي تصل من مناطق النزاع في الجوار، والأجندات التي يزعجها أن يظل المغرب استثناء حصينا في مواجهة الإرهاب.
وأبرز الأمين العام أن الشباب المغربي في حاجة إلى التنشئة السليمة على قيم المواطنة ودعمها ومواكبتها من خلال التعليم الجيد والتكوين الملائم والشغل اللائق هنا داخل أرض الوطن حتى لا يصبح هدفا سهلا للاستقطاب من قبل ذوي المشاريع الهدامة التي تستعمله كوقود فقط في نشر أجواء اللاأمن بين المواطنين، والإساءة إلى صورة البلاد في الخارج..
وسجل بركة في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب أن المجتمع المغربي بكل مكوناته مدعو إلى الالتفاف حول المشروع المجتمعي الوطني بقيمه الداعمة للتعايش والتساكن والتسامح والتضامن في اللحظات الصعبة، والتوازن الذي سيمكن من توطيد التماسك الاجتماعي عوض العنف والتطرف.
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