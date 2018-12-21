النيران تلتهم سيارة للنقل المدرسي وسط خريبكة ( صورة )

هبة بريس ـ خريبكة

أتى حريق، مساء اليوم الجمعة ، على سيارة للنقل المدرسي الخصوصي بالقرب من الخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

وقالت مصادر هبة بريس انه تم اخماد الحريق الذي شب في السيارة التي كانت تقل 23 تلميذا وسط استنفار للسلطات المحلية وتاهب لرجال الوقاية المدنية .

وقال مصدر هبة بريس إن عطبا تقنيا كان وراء الحريق الذي أتى على سيارة للنقل المدرسي كانت متوجهة لبولنوار، بعد تسرب البنزين. ما أدى إلى احتراقها دون إصابة المتمدرسين والمرافقين والسائق، وذلك بعد تدخل رجال السلطة ورجال الأمن وإخراجهم من السيارة، قبل أن يخمد رجال المطافئ ألسنة النيران التي امتدت إلى السيارة بكاملها