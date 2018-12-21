تدوينة فيسبوكية تشيد بقتل السائحتين تجر شابا باشتوكة للاعتقال

احمد وزروتي ـ هبة بريس

ألقت عناصر الدرك الملكي مساء اليوم الجمعة 21 دجنبر، بدوار آيت إيعزة القبض على أحد الأفراد الذين أشادوا بالعملية الإرهابية التي وقعت مؤخرا بضواحي مدينة مراكش، وراح ضحيتها شابتان اسكندينافيتان.

وحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس، فقد نشر المتهم المزداد سنة 1996 تدوينة على الفايسبوك يشيد فيها بالعملية التي قام بها ارهابيو مراكش، مطالبا في الوقت ذاته باطلاق سراحهم لأنهم قاموا بعمل بطولي، حسب اعتقاده.

وفور توصلها بخبر التدوينة، وبأمر من النيابة العامة المختصة، ألقت عناصر الدرك الملكي القبض عليه، وأحالته على الأمن الاقليمي بمدينة بيوكرى ليتم على الأرجح، إحالته على وكيل الملك بالرباط والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية “البسيج” للتحقيق معه في أسباب كتابته للتدوينة وعلاقته مع التنظيم الإرهابي ” داعش”.

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