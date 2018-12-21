الاشتراكي الموحد : جريمة “شمهروش ” معادية للحياة وللحق في الاختلاف

نُشر بتاريخ :  2018-12-21 - 19:28
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هبة بريس ـ الرباط

ندد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد بالجريمة الإرهابية  التي طالت سائحتين بمنطقة ” شمهروش ” واصفا اياها بالحادثة “المعادية للحياة و للحق في الاختلاف على مستوى المعتقدات و الأفكار و الديانات”.

وقدم ذات الحزب التعازي و المواساة لعائلة الضحيتين و للشعبين الدنماركي والنرويجي، معبرا  عن أسفه البالغ لما وقع على التراب المغربي، مع تأكيد المكتب السياسي على أن الحدث لا يمت بصلة لثقافة و تاريخ المغاربة المفعم بالطيبوبة و روح التعابش مع الشعوب الاخرى”.

وأكد رفاق منيب في بيانهم على  “القلق  من تصاعد منابع الجهل و التخلف و التطرف و التي تؤدي لارتكاب جرائم وحشية من طرف افراد يرتمون في حضن الارهاب و دعو الى تجفيف هاته المنابع بنشر ثقافة التنوير و الحداثة و الحب و السلام و نبذ ثقافة الكراهية و الحقد تجاه الآخر”.

“وطالب المكتب السياسي للحزب الدولة بكل مكوناتها و مكونات المجتمع السياسي و المدني لجعل لحظة الجريمة محطة لبناء الديمقراطية بكل ابعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حتى لا نظل حبيسين للتوتر و القلق العميقين اللذين قد ينتجان مثل هاته الجرائم التي لا تمت لتاريخ الشعب المغربي بصلة”.

واختتم البيان بتأكيد الحزب السياسي عن انخراطه في كل المبادرات الديمقراطية و المدنية المعبرة عن التنديد ضد ماجرى.

 

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