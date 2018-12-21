الاتحاد الدستوري : جريمة امليل فعل “اجرامي وارهابي معزول”

هبة بريس ـ الرباط

شأنه شأن باقي الاحزاب المغربية اصدر حزب الاتحاد الدستوري بلاغا للراي العام يصف من خلاله جريمة القتل البشع لسائحتين أجنبيتين بـ “الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان ”

وقال “الدستوري ” أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر”

وشاطر أعضاء المكتب السياسي لذات الحزب عائلتي الضحيتين وشعبيهما النرويجي والدانماركي الصديقين أحزانهما على هذه الطعنة الغادرة واللئيمة .

وطالب التنظيم الحزبي بالرد على هذل العمل الاجرامي بـ “مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم.

هذا و أشاد أعضاء المكتب السياسي باسم أطر الحزب ومناضليه، بكفاءة وخبرة رجالات الأمن وأجهزته الساهرة على طمأنينة وأمن واستقرار البلاد، ودعوا إلى مزيد من الثقة في أدائها الجيد وتصديها للأعمال الإرهابية”

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