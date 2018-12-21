المغرب وليبيا يبحثان سبل تعزيز تعاونهما الاقتصادي

هبة بريس ـ و م ع

أجرى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، مباحثات مع الوزير الليبي للاقتصاد والصناعة السيد علي العيساوي، همت سبل تعزيز وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي بين المغرب وليبيا.

وفي تصريح له عقب هذه المباحثات، التي جاءت على هامش أشغال الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي الليبي، أوضح السيد العيساوي أن اللقاء ناقش، أيضا، إمكانية فتح خط جوي مباشر بين المغرب وليبيا.

وأضاف الوزير الليبي أن الطرفين انكبا، خلال هذه المباحثات، على دراسة الآليات الكفيلة بتعزيز فرص الاستثمار، خاصة في مجال الزراعات الغذائية والنقل البحري.

وذكر، في هذا السياق، أن ملتقى الأعمال الليبي المغربي سيشهد، عشية هذا اليوم، عقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليبيين، لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التبادل الاقتصادي بين البلدين.

ويشكل هذا الملتقى في دورته الرابعة، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم تحت شعار “آفاق وفرص جديدة للتعامل والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين”، فرصة سانحة لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الصناعية والتجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وتعرف الدورة، المنظمة من طرف اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير والغرفة الاقتصادية المشتركة المغربية الليبية بشراكة وتعاون مع الغرفة المشتركة المغربية الليبية، مشاركة 49 من رجال الأعمال ورؤساء المجالس الإدارية لشركات ليبية ومسؤولين يمثلون قطاعات اقتصادية متعددة.

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